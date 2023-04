Sinja Kraus gelingt ihr bisher größter Tour-Erfolg

Die Österreicherin Sinja Kraus hat am Dienstag ihren bisher größten Erfolg auf der Tennis-Tour gefeiert. Bei ihrem dritten Antreten in einem WTA-Turnier gelang ihr der erste Sieg. Aus der Qualifikation gekommen, gewann die 20-Jährige beim Sandplatz-Event in Bogota gegen die Argentinierin Nadia Podoroska 6:4,7:6(4). Bei ihren Auftritten in November 2021 in Linz und im Juli 2022 in Prag hatte Kraus jeweils in der ersten Runde verloren.