Ski-Finale darf verrückt, laut und wild werden

Ugly Skiing Day: Bei der Kultveranstaltung in der Axamer Lizum (15. April) dreht sich alles um Retro-Skianzüge, Schnauzer und 80er-Jahre-Utensilien. „Freunde und Studenten, die beschlossen, in 80er-Jahre-Verkleidung skifahren zu gehen, standen am Anfang. Daraus hat sich diese riesige Party entwickelt“, schildert Werner Frießer, Geschäftsführer in der Axamer Lizum. Die meisten der 4000 Tickets sind vergriffen, aus Sicherheitsgründen musste man dieses Limit der Behörden einziehen.