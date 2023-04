Städte suchen Lösung für E-Scooter Problem

So sieht es in der Draustadt aus:

Offenbar weniger Probleme gab es bisher in Villach, wo auch 150 Roller unterwegs sind. „Villach ist halt keine Millionenstadt mit sechs bis sieben Anbietern! Wir wollen den Verleih von E-Scootern trotzdem neu vergeben und dabei von zwei Anbietern auf einen reduzieren“, heißt es im Magistrat. Von diesem neuen Vergabeverfahren erhoffe man sich in Zukunft einfachere Abläufe.