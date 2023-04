Aus für kalte Progression: Erste Folgen im Budget

Umsatzsteuer mit starker Dynamik

Die bereinigten Einzahlungen waren mit 15,0 Milliarden Euro um 0,7 Milliarden Euro (plus 5,0 Prozent) höher als im Vorjahr, vor allem aufgrund höherer EU-Transfers (plus 0,3 Milliarden Euro) sowie eines höheren Aufkommens der Abgaben (plus 0,2 Milliarden Euro Abgaben nach Abzug der Ertragsanteile), wobei bei der Lohnsteuer aufgrund der Abschaffung der kalten Progression nur ein schwaches Wachstum zu verzeichnen ist, vor allem im Vergleich zu den Lohnabschlüssen im vergangenen Herbst (plus 2,3 Prozent gegenüber Februar 2022). Die Umsatzsteuer weist dagegen inflationsbedingt eine starke Dynamik auf (plus 13,6 Prozent).