Erfolgreiches Wochenende für Messe Dornbirn

Erfreulich ist auch der steigende Anteil der Öffi-Nutzer und Radler: „Mittlerweile reisen bereits über 55 Prozent der Besucher mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß an," zieht Marion Schneider, Projektleiterin der Frühjahrsmesse, eine durchwegs positive Bilanz. Die Bereiche Garten und Wohnen standen in der Besuchergunst ganz weit oben. Die Street Food-Area und das Programm in der „Jungen Halle“ beim 25. Jubiläum zog besonders die jüngeren Besucher an.