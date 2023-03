Zwei Pilotprojekte zum Schutz der EU-Außengrenzen

Nehammer will jetzt EU-Grenzzaun nach US-Vorbild

Aufhorchen ließ unlängst Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit einer ungewöhnlichen Idee. Er will an der EU-Ostgrenze einen Zaun ähnlich jenem zwischen den USA und Mexiko sehen. „Wir brauchen wirksame Barrieren“, forderte der Kanzler. Und fügte hinzu: „Sie müssen sehr hoch sein, sie müssen sehr tief in den Boden reichen und sie müssen konsequent überwacht werden - technisch und personell.“ Nur mit diesem „Dreiklang“ könne die illegale Migration eingedämmt werden.