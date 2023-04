Auf dem Weg zurück ins Leben mit Discjockey-Kurs

Dazu wurden die Spezialisten aus Wien geholt. Der Fireflyclub bietet beeinträchtigen Menschen sogar professionelle DJ-Ausbildung an, vermittelt sie dann zu Festivals und Firmenevents. Die Premiere in Kärnten war vorerst ein eintägiger Kurs, bei dem die Interessierten den Umgang mit Geräten wie dem Mischpult, Mischtechniken und Übergänge lernten. Am Abend im Klagenfurter Café „Wohnzimmer“ gab es dann die offene DJ-Party unter dem Motto „Musik kennt keine Ausgrenzung, Musik verbindet“.