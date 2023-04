Pfarrbrief animierte Kinder zu „Mord-Fotos“

Aus „Mord-Fotos“ wurde ein „Verzeih mir“

Gegenüber der „Krone“ lässt Bischof ausrichten, dass man sich für die Angelegenheit entschuldigen möchte. Die zwei „Foto-Kategorien“ seien in die Endfassung des Briefes „hineingerutscht“ – dieser hätte so nicht erscheinen dürfen. In der Online-Version des Pfarrbriefes wurde aus dem „Mord-“ mittlerweile ein „Verzeih-mir-Foto“. Die Kategorie „Gefährlich“ gibt es nun gar nicht mehr.