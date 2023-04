Eifersucht wohl als Motiv für Messer-Mord in OÖ

Nach dem brutalen Messer-Mord an einem 40-jährigen Bosnier in Marchtrenk in Oberösterreich hatte die Polizei viele Fragen an den mutmaßlichen Haupttäter - ein 40-jähriger Montenegriner - und einen 19-jährigen Serben. Das Motiv für die Tat könnte jetzt geklärt sein: Der Mann dürfte aus Eifersucht auf den Gleichaltrigen eingestochen haben.