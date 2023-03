Messermord in OÖ: Täter schweigen, Waffe fehlt

Um 9.30 Uhr erinnerte in der Wohnsiedlung in Marchtrenk am Freitag direkt neben der B 1 nur noch wenig an einen Mord. Ein Nachbar spritzte bereits mit einem Gartenschlauch die Spuren des Verbrechens von der Straße. Und auch Polizei und Spurensicherung hatten ihre ersten Erhebungen abgeschlossen.