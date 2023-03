Messerattacke in OÖ - Opfer starb im Spital

Großfahndung läuft

Nach der Tat wurden zwei flüchtige Personen gesichtet. Nach ihnen lief eine Großfahndung. Ob die beiden in Zusammenhang mit der Tat stehen, konnte eine Polizeisprecherin auf „Krone“-Anfrage noch nicht bestätigen. Einen Verdächtigen konnte die Polizei im Bereich des Bindermichltunnels in Linz schnappen, ein zweiter wurde in einem Kaffeehaus festgenommen.