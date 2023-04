Die Enten sind bereit für den heißen Tanz

Play-offs als Saisonziel

Da werden schnell Erinnerungen wach: In der Debütsaison unterlagen Denton und Co. in den letzten Sekunden denkbar knapp mit 26:28. „Ein emotionales Spiel, wir werden alles daran setzen, dass das diesmal nicht passiert“, erklärt Coach Nick Johansen. Der eine klare Vorstellung über den Saisonverlauf hat: „Ich würde am Montag gerne lesen, dass die Ducks mit einem Sieg in die Saison gestartet sind. Unser Ziel sind natürlich die Play-offs.“