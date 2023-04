Firma mit neuer Taktik für die Zwei-Tage-Woche

„Die weitere Automatisierung steht derzeit in vielen Branchen ganz oben auf der Agenda, insbesondere wenn es darum geht, die Produktion wieder näher an die Zielmärkte zu verlagern“, sagt Jörg Theis. Der Chef von B&R profitiert mit der von ihm geführten Firma davon: Die Nachfrage ist so groß wie selten zuvor, die Auftragsbücher sind zum Bersten voll.