Darum sagten wir „Ja“ zur Zwei-Tage-Woche

Bewerbungen auch aus Wien und Nürnberg

Interessant: Das Angebot der Zwei-Tage-Woche spricht alle Altersgruppen an. „Von Schülern und Studenten, die sich etwas dazu verdienen wollen, bis zu Menschen, die kurz vor der Pension stehen“, so die Personalchefin. Etwa die Hälfte der Bewerber stammt aus der Region: aus dem Innviertel, dem Flachgau in Salzburg und Bayern. Sonst meldeten aber auch Menschen aus Linz, Wien, Graz oder Nürnberg ihr Interesse an. Berufserfahrung ist nicht notwendig: „Man lernt bei uns.“