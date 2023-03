Sonderfahrverbote über Ostern für Lkw in Tirol

Wie die Landesverkehrsabteilung des Landes informiert, kommt es am Karfreitag und -Samstag zu einigen Beschränkungen im Schwerverkehr in Tirol. Grund dafür ist ein Lkw-Fahrverbot in Italien und Deutschland. Wer demnach nach Italien will, muss am Freitag zwischen 16 und 22 Uhr und am Samstag zwischen 11 und 15 Uhr damit rechnen, nicht einreisen zu dürfen. Auch auf der Fahrt nach Deutschland gibt es Beschränkungen. So etwa am Freitag zwischen 0 und 22 Uhr für Lkw mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen und Lastkraftwagen mit Anhängern mit einem Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen.