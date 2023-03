Ungewisse Zukunft für drei Tiroler Wirtshäuser

Wirtshäuser in Schwaz, Absam und Hall betroffen

In Tirol sind der „Gasthof zur Krippe“ in Schwaz, der „Kirchenwirt“ in Absam sowie der „Haller“ in Hall betroffen. „Die Lokale werden vorübergehend fortgeführt. Ziel ist einen geeigneten Nachfolger zu finden, der in die laufenden Verträge eintritt und für das Inventar eine angemessene Ablöse zahlt“, heißt es.