Bald noch mehr Arbeit für die „Kontroll-Allianz“

Natürlich will jetzt jede(r) wissen, ob da der nächste teure Sondervertrag im Anmarsch ist, den Willi im Alleingang, ohne Beiziehung von Rathaus-Juristen, abgeschlossen hat – und das zu einer Zeit, in der die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Dem Vernehmen nach ist die Ex-Vize-Landtagspräsidentin im Ausmaß von 30 Wochenstunden beschäftigt und soll gleich viel verdienen wie in der Privatwirtschaft mit 40 Stunden.