Das Innsbrucker Rathaus ist eine einzige Giftküche

Das Klima in der Innsbrucker Stadtpolitik ist dermaßen vergiftet, dass keiner mehr dem anderen über den Weg traut. Nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch innerhalb der einzelnen Fraktionen. Jeder kocht sein eigenes, giftiges Süppchen. Dabei sollte aber jedermann/frau auf der Hut sein und aufpassen, dass er sich am Ende des Tages nicht selbst an seinem eigenen Giftcocktail verschluckt.