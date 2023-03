Prominenter Neuzugang in Willis Bürgermeisterbüro

In ÖVP bahnt sich Machtkampf an

Kalt erwischt wurde gestern ÖVP-Vize Hannes Anzengruber – und zwar von seiner eigenen Partei. Als Retourkutsche dafür, dass er in der Bozner-Platz-Diskussion die ÖVP-Fraktion gespalten hatte, bekam er über die Hintertüre einen Bürgermeisterkandidaten vor die Nase gesetzt: Staatssekretär Florian Tursky, früherer Büroleiter von LH a.D. Günther Platter. Über Turskys mögliches Antreten wird seit Wochen getuschelt. Das Überraschungsmoment ist ein Jahr vor der Wahl dahin. Dafür wissen nun die ÖVP-Mitglieder (und auch Anzengruber) Bescheid. Gemunkelt wird weiters, dass er nun eine von der Wirtschaft unterstützte Liste bilden kann, jetzt, da ihm der Stuhl vor die Tür gestellt wurde. Tursky wollte Donnerstag sein mögliches Antreten nicht kommentieren.