Gepfändetes Flugzeug „verschwand“: Prozess

„Das ist das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich es mit einem gepfändeten Flugzeug zu tun habe“, schmunzelte Frau Rat gleich zu Verhandlungsbeginn. Doch der Reihe nach. Angeklagt war ein Privatpilot. Der 46-Jährige kaufte im Jahr 2014 in Deutschland ein einmotoriges Flugzeug vom Typ SOCATA TB 200 Tobago und überstellte es nach Österreich. Hier mietete der Mann auf dem Flugplatz Bad Vöslau im Bezirk Baden (NÖ) einen Hangar und frönte in der Freizeit der Hobby-Fliegerei.