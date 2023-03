Wolken, Regen, teils auch Schnee am Wochenende

April, April, der macht, was er will

Unbeständig und wolkenreich beginnt auch der April. Am Samstag könne es in Nordtirol bei zeitweiligen Schauern teilweise bis auf 1100 Metern herunterschneien. Tiefstwerte: 0 bis 5 Grad. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 7 und 13 Grad. „Das südliche Osttirol dürfte begünstigt sein, hier zeitweise Sonne und oft trocken, in Lienz sind bis zu 15 Grad möglich“, so die GeoSphere Austria.