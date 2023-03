Für Israel-Boykott! FIFA entzog Indonesien U20-WM

In Indonesien ist Antisemitismus verbreitet

Der Gouverneur von Bali, Wayan Koster, hatte am Wochenende angekündigt, eine Einreise des israelischen Teams verhindern zu wollen. In Indonesien ist Antisemitismus verbreitet, die Nation unterhält keine diplomatischen Beziehungen mit Israel. Indonesiens Bevölkerung ist großteils muslimisch, auf Bali ist der Hinduismus stark verbreitet.