Polaschek will früher Fixverträge für Lehrer

„An und für sich sollte es so sein, dass möglichst rasch fixe Verträge ausgestellt werden“, sagte Polaschek am Montag in der „ZiB 2“. Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften und Professorinnen sowie Professoren schrieben daraufhin einen offenen Brief. „Wir nehmen Sie beim Wort und fordern Sie zum sofortigen und entschlossenen Handeln auf, damit schnellstens Realität wird, wovon Sie offensichtlich glauben, dass es bereits Realität wäre“, heißt es darin. Anfang des Monats hatten unter anderem die NEOS gegen Kettenverträge für Junglehrerinnen und Junglehrer mobil gemacht.