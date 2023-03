Schlepper mit giftigem Methanol in USA gesunken

Methanol-Kahn teilweise unter Wasser

In einer Erklärung heißt es, dass die Schleusen des Dammes geschlossen bleiben, bis die Lastkähne auf dem Damm stabilisiert sind„. In einem Tweet erklärte das Energie- und Umweltkabinett von Kentucky, dass der mit Methanol beladene Lastkahn an den McAlpine-Schleusen und dem Damm in Louisville, Kentucky, teilweise unter Wasser steht. Der Vorfall veranlasste die Feuerwehr von Louisville, eine Gefahrgutüberwachung an den Damm zu schicken, so ein Vertreter der Louisville Metro Emergency Services.