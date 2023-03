Erneut Zug im US-Staat Ohio entgleist

Einen Monat nach dem verheerenden Zugunglück im US-Staat Ohio, bei dem in der Ortschaft East Palestine tagelang giftige Stoffe in die Luft und in die Gewässer gelangt waren, ist nun erneut ein Zug von derselben Bahngesellschaft entgleist. Am Samstag schlitterten 20 Waggons in der Nähe von Springfield, das rund 320 Kilometer von East Palestine entfernt liegt, von den Gleisen. Verletzt wurde laut den Behörden niemand. Die Behörden ordneten unmittelbar nach dem Unglück eine Ausgangssperre für Anrainer an.