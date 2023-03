Sanierung und Frust über Land bei Kolpingfamilie

Ein barrierefreier Haupteingang, die Modernisierung der Elektrik und eben eine neue Küche im Jugendheim stehen ganz oben auf der Liste. In den kommenden Wochen sollen die Montagearbeiten beginnen und bis zum Schulbeginn im Herbst fertig sein. Die Kosten belaufen sich auf etwa 150.000 Euro. Bereits in den vergangenen Jahren investierte der Verein gut 700.000 Euro in das Haus.