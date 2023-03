Lenker fuhr bei Crash falsch im Kreisel und floh

Böse Folgen hatte ein Zusammenstoß zwischen zwei Autos am Montag gegen 23.25 Uhr auf der Tiroler Straße in Kirchbichl. Im Kreisverkehr Luech fuhr ein 26-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw in den Kreisel ein. Von der anderen Seite bog zur selben Zeit ebenfalls ein Pkw in den Kreisverkehr ein und prallte schließlich gegen die rechte Seite des Autos des 26-Jährigen.