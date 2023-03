Westligameister Schwaz wechselt Trainergespann

„Wir sahen unser großes Ziel, in der Regionalliga West dabei zu sein, in Gefahr“, erklärte Sport-Koordinator Johannes Vogler: „Die nicht zufriedenstellenden Leistungen haben sich von der Vorbereitung bis in die Meisterschaft gezogen. Fußball ist eben ein Ergebnissport.“



Der Trainer ist da eben am einfachsten zu ersetzen. Mit „Hofi“ muss auch sein Co-Trainer Armin Knab gehen. Die Mannschaft übernimmt nun interimistisch der bisherige Trainer von Schwaz II, Stefan Plattner. „Ich war schon nach Stefan Höller für drei Wochen Interimstrainer, kenne die Mannschaft gut“, sagte Plattner. Bis Sommer - oder bis ein neuer Coach gefunden ist - bleibt er, dann geht er zurück zum zweiten Team.



Über Umweg in die Westliga

Der aktuelle Westliga-Meister muss sich jetzt über den Umweg Oberes-Play-Off für die nächstjährige überregionale Westliga qualifizieren. Eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs hält man in der Tiroler Regionalliga bei 36 Zählern und liegt auf dem fünften Tabellenplatz. Dieser würde reichen - doch Fügen und Telfs liegen in Lauerstellung. Umso wichtiger wäre am Samstag ein Sieg im direkten Duell gegen die Telfser. Dieses Spiel gibt es natürlich bei uns auf fan.at im Livestream.