Legendäres Nachtlokal feierte den 48. Geburtstag

Kaum ein Nachtklub hat so lange durchgehalten und ist dabei immer am Puls der Zeit geblieben. Man könnte auch sagen, dass das Fly in Prambachkirchen heute wieder genauso beliebt ist wie damals, als manche Eltern der jetzigen Gäste ihre erste Fortgehluft geschnuppert haben. Das ist schon über vier Jahrzehnte her.