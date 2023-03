AUA-Löhne: Ohne Streik geht’s auch

Streiks, wohin man schaut: In ganz Deutschland wurde von den Gewerkschaften der öffentliche Verkehr lahmgelegt, ein Milliardenschaden für viele Branchen, die nichts dafürkönnen. Und die Bilder aus Frankreich sind bereits Routine: Wieder einmal Massenproteste gegen die Anhebung des Pensionsalters von 62 auf 64 Jahre. Eine irritierende Situation, wo Männer bei uns ohnedies erst mit 65 Jahren in Pension gehen sollten. Wer versteht diese Aggression bei so einer Faktenlage?