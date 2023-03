Ex-Bildungsminister gegen Deutschpflicht in Pause

Zadic: „Jede Sprache ist von Vorteil“

Auch Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hatte sich vor einigen Tagen kritisch zu dem im niederösterreichischen ÖVP-FPÖ-Arbeitsübereinkommen enthaltenen Passus geäußert, dass Schüler in den Pausen künftig nur noch Deutsch sprechen sollen. Das „ist der falsche Weg“, sagte sie am Donnerstag bei einem mehrsprachigen Vorlesetag an der Volksschule Brüßlgasse in Wien-Ottakring. In der heutigen globalisierten Welt sei „jede Sprache von Vorteil, auch für unsere Wirtschaft“, betonte die Ministerin.