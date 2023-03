FPÖ bleibt beim Deutsch-Vorrang in Schulpausen

Schwarz-Blau in Niederösterreich regt im gemeinsamen Regierungsprogramm an, Schulen dazu zu ermuntern, „Deutsch als Pausensprache in der Hausordnung festzulegen“. Das hat Aufregung ausgelöst als gebe es ab nun Deutschzwang in den Schulhöfen und am Gang. Zugleich bringt der unscheinbare Satz auch den schon weit länger bestehenden Wunsch der FPÖ Oberösterreich nach Deutsch als Schulsprache auch außerhalb des Unterrichts in Erinnerung.