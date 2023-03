Anti-grüner Schutzwall | Kleben auf der Honigspur

Kleben auf der Honigspur. Das Bemühen um ÖVP-Sympathisanten mit ausgeprägterer Neigung zu Klima- und Umweltschutz - das wurde von den Türkis-Schwarzen allerspätestens unter Nehammer aufgegeben. In der sonntäglichen ORF-Pressestunde lieferte der aktuelle Partei- und Regierungschef dafür weitere Beweise, derer es gar nicht mehr bedurft hätte. Claus Pándi hat sich den Auftritt im TV angesehen und betitelt seinen Kommentar in der heutigen „Krone“ passenderweise mit „Wahlkampf mit ,Brumm-Brumm´“. Der Kanzler habe sich, schreibt er, „nach der Nummer mit den Zäunen“ einmal mehr „in seiner neuen Lieblingsrolle als Verteidiger des Verbrenners“ gefallen. Damit die rückwärtsgewandte Politik weniger unmodern und klimafeindlich klinge, nenne er das „Fahren mit E-Fuel“. Doch darum, meint Pándi, gehe es in Wirklichkeit gar nicht. Denn Nehammer könne die globalen Veränderungen in der Autobranche weder aufhalten, noch beschleunigen. Unser Autor schreibt: „Das Muster ist vergleichbar mit der fabelhaften Geschichte von der geschlossenen Balkanroute. Mit dem Märchen konnte Sebastian Kurz Scharen von Wählern in seine Honigfalle locken. Auto und Ausländer, diese “Brumm-Brumm„-Politik sei schlauer, als sie auf den ersten Blick wirke. Mit solchen Tricks hat schon Donald Trump gearbeitet. Und wenn die Wähler die Täuschung bemerken, sei schon alles zu spät. Pándi: “Von der Enttäuschung profitieren dann oft ganz andere Parteien. In Österreich sind das meistens die Freiheitlichen. Die beherrschen dieses Spiel mit Gefühlen immer eine Spur besser." Ja, tatsächlich wird die ÖVP aufpassen müssen, nicht wie zuletzt bei der Thematisierung der Asyl-Frage auf ihrer selbst gelegten Honigspur kleben zu bleiben.