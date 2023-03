Viele Krisen mischen vor der Wahl die Karten neu

…DIE SPÖ hat seit dem Finanzskandal nicht mehr in die Spur gefunden und zweimal hintereinander Verluste eingefahren. 2018 kamen die Sozialdemokraten nur auf 20 Prozent. Mit einem Jungen an der Spitze soll sich das ändern, so die Hoffnung. David Egger ist es kaum gelungen, sich ordentlich zu präsentieren. Dazu kommt die Führungsdebatte im Bund, die die SPÖ in Umfragen auf 17 Prozent abstürzen lässt.