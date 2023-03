Menschen-Blut soll St. Paul‘s-Kathedrale tränken

Ein russischer Künstler hat angekündigt, die Londoner St. Pauls-Kathedrale in menschliches, von Afghanen gespendetes Blut tauchen zu wollen, weil Prinz Harry in seinen Memoiren „Spare“ darüber geschrieben hat, dass er während seines Einsatzes in Afghanistan 25 Taliban-Kämpfer getötet hat.