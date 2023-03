Auto ging während der Fahrt in Flammen auf

Auto völlig zerstört, keine Verletzten

Die Freiwillige Feuerwehr Thurn und später auch die Kollegen aus Oberdrum rückten an, um zu löschen. Zu dem Zeitpunkt stand das Auto bereits in Vollbrand. Nach kurzer Zeit waren die Flammen gelöscht, zu retten war das Fahrzeug aber nicht mehr - es ist komplett ausgebrannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Was den Brand ausgelöst hat, steht noch nicht fest.