Streitereien in einem Lokal und in einer Ehe

Am Sonntag um 3 Uhr in der Früh gerieten zwei Männer im Eingangsbereich eines Villacher Lokales in Streit. Die Kontrahenten schlugen einander mit den Fäusten. Der 18-jährige Villacher wurde von der Rettung ins LKH gebracht, der 19-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige erstattet.