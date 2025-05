Messer-Attentäter in Zugwaggon überwältigt

Regelmäßig werden die Sondereinsatzkräfte der Polizei wortwörtlich auf Schiene gebracht: So auch jüngst am Ostbahnhof in Villach, wo man gemeinsam mit Kontrolleuren der ÖBB mögliche Gefahrensituationen in Waggonabteilen durchspielte. Für beide Seiten sei dies eine große Herausforderung. „Zum einen müssen unsere Mitarbeiter so reagieren, dass sie in bestimmten Gefahrensituationen unsere Passagiere und sich selbst bestmöglich schützen“, so Reinhard Wallner von den ÖBB.