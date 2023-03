Erste Winter-Soloüberschreitung der Geislerspitzen

Gietls Aufstieg am ersten Tag dauerte bis 17 Uhr. Die Nacht verbrachte er am Fuß des Klettersteigs zwischen Furchetta und Sass Rigais im Biwak. Am nächsten Tag setzte er seinen Alleinaufstieg fort und biwakierte eine weitere Nacht zwischen Grande Fermeda und Piccola Fermeda. Am dritten Tag stieg er nach der Besteigung von insgesamt 12 Gipfeln und der Überschreitung der Skyline nach Seceda ab. Am Ziel bei der Baita Pramulin Hütte St.Christna angekommen, wurde er von den zwei einzigen Personen empfangen, die von seinem Projekt wussten: Seinem Bergführerkollegen Andrea Oberbacher und Ivo Rabanser.