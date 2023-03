Schottenberg und Ekker gehen aufeinander los!

Was aber nicht das wahre Problem in den Augen des Regisseurs war. Ihn ärgerte etwas ganz anderes an Lucas Fendrich. Seiner Meinung nach nehme dieser alles zu lässig und strenge sich nicht genug an. „Ich finde, du bist ein talentierter Mann und ich glaube, du könntest noch mehr einzahlen in dein Talent. Du könntest mehr investieren. Streng dich einmal mehr an“, forderte er von dem Musiker. „Für mich wirkt es so, als wenn du das im Vorbeigehen machst und ich habe nicht das Gefühl, dass du wirklich kämpfst. Das ist mein Gefühl.“