Doskozil wundert sich über „skurrile“ Kärnten-Wahl

Führungsdebatte in der Schwebe

Die nicht abzureißen wollende Führungsdebatte der Sozialdemokraten dürfte damit wohl zumindest bis zur Salzburg-Wahl in der Schwebe bleiben. Eine große Aussprache in den nächsten Tagen wird es in den Gremien wohl nicht geben. Nach Auskunft der Bundespartei sind diese Woche keine Sitzungen von Präsidium oder Vorstand vorgesehen.