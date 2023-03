Leistungsträger verlängerte bei den Graz99ers

„Fühle mich richtig wohl“

„Ich freue mich riesig, dass ich auch die kommenden zwei Jahre in Graz bleibe. Für mich persönlich war es der richtige Schritt. Ich konnte mich in Graz sehr gut weiterentwickeln und habe vom Trainer sehr viel Vertrauen erhalten. Und das ist ein großer Punkt, warum ich mich für Graz entschieden habe. Außerdem gefällt es mir und meiner Frau in Graz sehr gut und auch in der Organisation passt alles, man fühlt sich richtig wohl“, wird Antonitsch in einer Aussendung der 99ers zitiert. Und er hat mit den Grazern noch Großes vor: „Ich bin der Meinung, dass in den kommenden Jahren sehr viel möglich sein wird in Graz und freue mich auf die kommende Saison.“