Verrücktes Wetter lässt Pollen-Allergiker leiden

Am Wochenende kehrt der Winter zurück

Und er sieht noch mehr in seinen Karten: „Diese bringt spätwinterlichen Schnee und Schneeregen sogar bis in die Tallagen, zumindest im Norden der Steiermark. Montag ist daher mit Temperaturen von höchstens vier Grad zu rechnen, während es im Süden föhnig wird; allerdings auch nur mit zwölf Grad.“ Das, nachdem wir gerade von der Sonne verwöhnt wurden, es in Graz am 21. Februar schon 21 Grad hatte.