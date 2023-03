Pärchen ging mit Messer aufeinander los

Reichlich Alkohol floss am Mittwochabend in der Wohnung eines 41-Jährigen Grazers. Mit von der Partie war seine zehn Jahre jüngere Freundin. Aus unbekannter Ursache gerieten sich die beiden aber in die Haare - und zückten abwechselnd dasselbe Messer, um sich gegenseitig damit zu verletzen. Zum Glück fielen die Verletzungen glimpflich aus, der Mann musste im LKH ambulant versorgt werden.