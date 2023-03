Pfarrer als Internet-Star: „Bin eher konservativ“

„Krone“: Herr Pfarrer, fast zwei Millionen Menschen haben Ihren Auftritt gesehen, als Sie die Predigt kostümiert gerappt haben. Was sagen Sie dazu?

Thomas Eschenbacher: Es war der Faschingssonntag, und wer mich kennt, weiß, dass ich mir jedes Mal im Fasching etwas einfallen lasse. Mit so einer Welle in Deutschland, Österreich und der Schweiz hätte ich aber ehrlich gesagt nicht gerechnet. Doch seit Corona übertragen wir zwei Gottesdienste pro Woche live im Internet, daher kam es wohl dazu.