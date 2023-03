Russland: Raketenabwehr forciert - auch in Moskau

Auch heuer wieder Mega-Parade am Roten Platz - trotz allem

Ungeachtet der derzeit vor allem in der Ostukraine schweren und verlustreichen Kämpfe kündigte Schoigu zudem an, dass auch in diesem Jahr am 9. Mai mehr als 10.000 russische Soldaten an der traditionellen Militärparade auf dem Roten Platz teilnehmen würden.