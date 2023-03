1000er-Geldschein ist auf Ebay nur 1,50 Euro wert

Dreiste Betrüger legten in einem schwarzen BMW mit rumänischem Kennzeichen nun einen gutmütigen Waldviertler aufs Kreuz. In gebrochenem Deutsch baten sie in Zwettl um eine 30-Euro-Tankfüllung und boten 1000 „Lei“ an. Die rasche Blick ins Internet fiel zu schnell aus - den die vermeintlichen 200 Euro an Wert entpuppten sich als 1,50 Euro.