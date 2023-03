„One Love“, ade! Kapitän trägt Schwarz-Rot-Gold

Deutschlands Fußball-Bund legt die Debatte um die Kapitänsschleife ad acta. Joshua Kimmich wird als Spielführer des DFB-Teams im ersten Länderspiel des Jahres am Samstag gegen Peru und allen weiteren bis zur Heim-EM 2024 eine schwarz-rot-goldene Schleife tragen, wie der Verband am Mittwoch erklärte. Die Diskussion darüber war durch den Streit mit der FIFA bei der WM in Katar vor den ersten Gruppenspielen eskaliert.