Zwei Oberösterreicher ebneten Erfolgsweg des ÖFB

Einer seiner ersten Schritte nach Hospitanz in Kroatien, Schweiz, Belgien, Frankreich und Skandinavien: Er besuchte Austria-Mäzen Frank Stronach in Oberwaltersdorf. Ruttensteiner: „Wir waren damals Nummer 100 in der Weltrangliste, hatten außer Andi Herzog keinen Spieler in einer Topliga. Ich konnte Stronach von der Sinnhaftigkeit einer Akademie überzeugen, im Oktober ging das Nachwuchszentrum in Hollabrunn in Betrieb. Das war wie eine Revolution.“