Der schleichende Verfall der russischen Raumfahrt

In den vergangenen Monaten machten russische Raumfahrzeuge mit einer Reihe ungewöhnlicher Defekte Schlagzeilen: Eine der bisher zuverlässigen Sojus-Raumkapseln, mit denen Versorgungsflüge zur Raumstation ISS durchgeführt werden, kämpfte mit einem Kühlmittelleck. Wenig später zeigte sich auch an einem russischen Raumfrachter vom Typ Progress ein Leck. Als Begründung wurden Mikrometeoriten angeführt - doch die Zwischenfälle deuten laut Experten auf tieferliegende Probleme hin. Wie es so weit kam.